Хуан Антонио Пицци: Для сборной Чили Кубок конфедераций – потрясающий опыт
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).
– Вы сознательно играли в атакующий футбол или так получилось само по себе?
– Наш план на игру был такой, какой вы увидели на поле. Нам нравится так играть, у нас больше шансов, если мы будем контролировать игру. Нападение лучше обороны, мы так играем. Да, многие команды садятся в оборону и контратакуют, но у нас другой стиль игры. Для нас Кубок конфедераций – потрясающий опыт. Причем, для каждого игрока. Даже для тех, кто много где поиграл. Мы заметили, что многие команды стали уважительнее относиться к нам. Но нельзя расслабляться и останавливаться, развитие необходимо.
– Матч был очень нервный, а Хара ударил соперника локтем.
– Понимаете, это все-таки финал, поэтому именно такой нерв был у матча. Иногда очень трудно контролировать свои эмоции. Мы реагировали на борьбу, а как иначе? Мне кажется, излишней агрессии в игре не было, – приводит слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция