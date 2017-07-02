Хуан Антонио Пицци: Для сборной Чили Кубок конфедераций – потрясающий опыт

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).

– Вы сознательно играли в атакующий футбол или так получилось само по себе?

– Наш план на игру был такой, какой вы увидели на поле. Нам нравится так играть, у нас больше шансов, если мы будем контролировать игру. Нападение лучше обороны, мы так играем. Да, многие команды садятся в оборону и контратакуют, но у нас другой стиль игры. Для нас Кубок конфедераций – потрясающий опыт. Причем, для каждого игрока. Даже для тех, кто много где поиграл. Мы заметили, что многие команды стали уважительнее относиться к нам. Но нельзя расслабляться и останавливаться, развитие необходимо.

– Матч был очень нервный, а Хара ударил соперника локтем.

– Понимаете, это все-таки финал, поэтому именно такой нерв был у матча. Иногда очень трудно контролировать свои эмоции. Мы реагировали на борьбу, а как иначе? Мне кажется, излишней агрессии в игре не было, – приводит слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.