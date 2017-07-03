Артуро Видаль: На чемпионате мира сборная Чили добьется большего

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).

– Немножко грустно, что мы проиграли, но мы довольны нашей командой. Мы делали, что могли, но не выиграли финал. Посмотрим, что будет в следующий раз. В финале соперники были равны. Сборная Германии иногда атаковала, а иногда отдыхала. Ожидаем, что в следующем году на чемпионате мира сборная Чили добьется большего. Довольны своей игрой, будем продолжать выступать уверенно и сильно. Наша команда стала как семья, – приводит слова Видаля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.