Марк-Андре Тер Штеген: Мы очень молоды, но у нас все равно очень сильная и амбициозная команда

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Для начала скажу, что мы очень рады этой победе. Мы добились очень многого и заслужили победу. Думаю, это не только наша победа, но и наших болельщиков.

– У вас очень молодая команда, но вы смогли победить.

– Огромное удовольствие играть с такими товарищами. Мы очень молоды, но у нас все равно очень сильная и амбициозная команда, которая всегда очень хочет побеждать.

– У вас был потрясающий командный дух. Как вы его добились?

– Вы видели, как мы играли. Вы признаете, что команда была по-хорошему на взводе. Мы были хорошо подготовлены. Да, у нас были трудности, где-то приходилось чаще защищаться, но мы выдержали, – приводит слова Марк-Андре тер Штегена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.