Марк-Андре Тер Штеген: Мы очень молоды, но у нас все равно очень сильная и амбициозная команда
Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).
– Для начала скажу, что мы очень рады этой победе. Мы добились очень многого и заслужили победу. Думаю, это не только наша победа, но и наших болельщиков.
– У вас очень молодая команда, но вы смогли победить.
– Огромное удовольствие играть с такими товарищами. Мы очень молоды, но у нас все равно очень сильная и амбициозная команда, которая всегда очень хочет побеждать.
– У вас был потрясающий командный дух. Как вы его добились?
– Вы видели, как мы играли. Вы признаете, что команда была по-хорошему на взводе. Мы были хорошо подготовлены. Да, у нас были трудности, где-то приходилось чаще защищаться, но мы выдержали, – приводит слова Марк-Андре тер Штегена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция