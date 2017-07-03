Игроки Германии ворвались на пресс-конференцию и облили Лева и Тер Штегена шампанским
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию после матча с Чили.
Футболисты облили Йокима Лева и Тер Штегена шампанским.
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
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