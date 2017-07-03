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Игроки Германии ворвались на пресс-конференцию и облили Лева и Тер Штегена шампанским

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию после матча с Чили.

Футболисты облили Йокима Лева и Тер Штегена шампанским.

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.  

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