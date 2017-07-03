Глава Немецкого футбольного союза: Нам очень понравилось, как сборную принимали на Кубке конфедераций

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Эта победа нашей сборной – большой опыт для молодых игроков, мы сможем использовать победу как показатель успешной работы всей системы подготовки молодых игроков в Германии.

Нам очень понравилось, как сборную Германии принимали на Кубке конфедераций. Конечно, есть и то, что в России нужно улучшить, но это незначительные вещи. В целом Россия показала, что готова проводить чемпионат мира, – приводит слова Гринделя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.