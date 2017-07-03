Йоахим Лев: Думаю, Хара заслуживал красной карточки

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Во время игры я не видел, что там было. На повторе я посмотрел эпизод с Харой. Думаю, он заслуживал красной карточки, потому что это был акцентированный удар в челюсть.

– Вам не кажется, что Дракслер очень сильно изменил свою игру?

– Последние несколько месяце Юлиан очень сильно прибавил. У него есть большой опыт, но КК – был новым вызовом для него, потому что он стал капитаном. Причем капитаном не только на поле, но и за его пределами. Драклсер – мозг и душа нашей команды. Он молод, но справился с ролью капитана, потому что ребята шли за ним. Юлиан – лидер, который оказывается на поле почти везде.

До начала турнира чилийцы говорили, что хотят выиграть этот трофей, но его взяли мы, потому что мы чемпионы мира. И после КК мы остались лучшей командой мира. Мои парни раньше не играли в финалах, а в матче против Чили они проявили себя на самом высоком уровне. Вначале мы были скованны, но после гола раскрепостились и стали играть лучше.

– Вам не кажется, что основные игроки сборной теперь будут под давлением?

– Думаю, теперь мы хорошо подумаем, кого мы готовы принять из старичков. Это я шучу, у нас осталось много очень сильных игроков, но мы создали им альтернативу. Мы хотели выиграть КК, но намного важнее было подготовить молодой резерв, что нам и удалось, – приводит слова Лева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.