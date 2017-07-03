Роналдо: Кубок конфедераций прошел очень хорошо
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо
поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала
сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).
«Что я думаю об уровне Кубка конфедераций в России? Он
прошел очень хорошо», - сказал Роналдо в интервью «Р-Спорт.»
Напомним, бразилец вместе с аргентинцем Диего Марадоной принимал участие в награждении победителей турнира.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция