Глава Немецкого футбольного союза: Борьба с допингом в интересах не только международного футбола, но и российского

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель поделился мнением о борьбе с допингом.

– Это в интересах не только международного футбола, но и российского. Нужно стремиться к независимости. Я считаю, что контролировать ситуацию должна ВАДА. Я буду работать над этим. Независимость - в общих интересах. Нужно, чтобы дискуссий на этот счет не было, – приводит слова Гринделя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.