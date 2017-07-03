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Глава Немецкого футбольного союза: Борьба с допингом в интересах не только международного футбола, но и российского

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель поделился мнением о борьбе с допингом.

– Это в интересах не только международного футбола, но и российского. Нужно стремиться к независимости. Я считаю, что контролировать ситуацию должна ВАДА. Я буду работать над этим. Независимость - в общих интересах. Нужно, чтобы дискуссий на этот счет не было, – приводит слова Гринделя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.  

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