Жан Босежур: С такой игрой, как на Кубке конфедераций, мы способны выйти на чемпионат мира

Полузащитник сборной Чили Жан Босежур поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).

– Мы должны не расстраиваться, а научиться. Мы, конечно, не довольны результатом. Считаю, сборная Чили очень достойно сыграла на турнире.

Разговоры о судейских решениях нас не беспокоят. Обычно перед видеопросмотрами мы уже понимали, какое решение судьи примут.

– Каковы шансы Чили выйти на чемпионат мира?

– Конечно, с такой игрой, как на Кубке конфедераций, мы способны выйти на чемпионат мира в Россию.

– Как относиться к ошибке Марсело Диаса, после которой Германия забила победный мяч?

– Конечно, грустно, что такое случается. Но Марсело – все равно важный игрок для нас. Хотя в матчах с Германией допускать таких ошибок нельзя, – приводит слова Босежура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.