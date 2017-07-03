Жан Босежур: С такой игрой, как на Кубке конфедераций, мы способны выйти на чемпионат мира
Полузащитник сборной Чили Жан Босежур поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).
– Мы должны не расстраиваться, а научиться. Мы, конечно, не довольны результатом. Считаю, сборная Чили очень достойно сыграла на турнире.
Разговоры о судейских решениях нас не беспокоят. Обычно перед видеопросмотрами мы уже понимали, какое решение судьи примут.
– Каковы шансы Чили выйти на чемпионат мира?
– Конечно, с такой игрой, как на Кубке конфедераций, мы способны выйти на чемпионат мира в Россию.
– Как относиться к ошибке Марсело Диаса, после которой Германия забила победный мяч?
– Конечно, грустно, что такое случается. Но Марсело – все равно важный игрок для нас. Хотя в матчах с Германией допускать таких ошибок нельзя, – приводит слова Босежура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция