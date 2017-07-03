Йоахим Лев: Россия – очень интересная страна, нам понравилось общение с россиянами

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– У вас есть, что сказать России?

– Да, я бы хотел поблагодарить Россию. Мы играли на разных стадионах и побывали в разных городах, а условия были исключительные просто везде. Турнир был организован замечательно. Мы встретились с хорошими людьми, Россия – очень интересная страна, нам очень понравилось общение с россиянами, – приводит слова Лева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.