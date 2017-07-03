Антонио Рюдигер: Против всех латиноамериканских команд трудно играть

Полузащитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Против всех латиноамериканских команд трудно играть. В итоге мы сделали то, что нужно было. Нам удалось использовать одну ошибку. Счет всего 1:0, но самое главное - наша победа, – приводит слова Рюдигера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.