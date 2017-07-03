Александр Жуков: Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).

«Россия великолепно провела турнир, а финал получился просто замечательным. Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели.

Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли - быстро, технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто «возили» немцев, я такого не видел. Но немцы есть немцы, воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя моментов было много в обоих таймах.

Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли - немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль», - сказал Жуков в интервью ТАСС.