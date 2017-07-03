Александр Жуков: Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала
сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).
«Россия великолепно провела турнир, а финал получился
просто замечательным. Россия, как всегда, держит высокую марку организации
соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто
процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения
зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели.
Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли - быстро,
технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто
«возили» немцев, я такого не видел. Но немцы есть немцы,
воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя
моментов было много в обоих таймах.
Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли - немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль», - сказал Жуков в интервью ТАСС.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция