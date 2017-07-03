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Александр Жуков: Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).

«Россия великолепно провела турнир, а финал получился просто замечательным. Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели.

Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли - быстро, технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто «возили» немцев, я такого не видел. Но немцы есть немцы, воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя моментов было много в обоих таймах.

Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли - немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль», - сказал Жуков в интервью ТАСС.

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Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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