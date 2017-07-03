Маттиас Гинтер: Сборная Германии – лучшая в мире? Думаю, на данный момент так и есть
Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).
– Мы доверяли друг другу. У нас молодая команда, нам было важно сыграть на этом турнире. Хотелось показать, насколько мы хороши. Мы очень рады, что этот кубок теперь наш.
– Германия выиграла чемпионат мира, молодежный Евро и Кубок конфедераций. Может, вам дать три места на чемпионате мира?
– Не знаю (смеется). У нас отличное будущее. Посмотрим, что будет через год. У других стран также отличные национальные команды, они будут атаковать нас, и мы должны показать все свои лучшие качества.
– Думаете, остальные сборные недооценили вас?
– У этих команд тоже была молодежь, и ее ждет хорошее будущее. У нас есть командный дух, и в команде, повторюсь, все доверяют друг другу. Мы покажем свою лучшую игру в следующем сезоне.
– Сборная Германии - все еще лучшая в мире?
– Не знаю, посмотрим в следующем году. Но думаю, на данный момент так и есть, – приводит слова Гинтера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция