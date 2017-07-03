Маттиас Гинтер: Сборная Германии – лучшая в мире? Думаю, на данный момент так и есть

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Мы доверяли друг другу. У нас молодая команда, нам было важно сыграть на этом турнире. Хотелось показать, насколько мы хороши. Мы очень рады, что этот кубок теперь наш.

– Германия выиграла чемпионат мира, молодежный Евро и Кубок конфедераций. Может, вам дать три места на чемпионате мира?

– Не знаю (смеется). У нас отличное будущее. Посмотрим, что будет через год. У других стран также отличные национальные команды, они будут атаковать нас, и мы должны показать все свои лучшие качества.

– Думаете, остальные сборные недооценили вас?

– У этих команд тоже была молодежь, и ее ждет хорошее будущее. У нас есть командный дух, и в команде, повторюсь, все доверяют друг другу. Мы покажем свою лучшую игру в следующем сезоне.

– Сборная Германии - все еще лучшая в мире?

– Не знаю, посмотрим в следующем году. Но думаю, на данный момент так и есть, – приводит слова Гинтера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.