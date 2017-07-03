Джошуа Киммих: Надеемся на такой же успех на чемпионате мира-2018

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Я рад, что мы выиграли. Было довольно тяжело победить чемпионов Кубка Америки, но мы это сделали. Я очень счастлив. Мы играли как могли. В целом, мы не допускали серьезных ошибок. Была настоящая борьба с чилийцами. Возможно, мы могли забить еще гол или два, но мы довольны получившимся результатом.

Я доволен этим титулом, нечасто выдается возможность получить международный титул. Мы, конечно, будем праздновать и надеемся на такой же успех на чемпионате мира в 2018 году, – приводит слова Киммиха корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.