Эмре Джан: У Германии хорошие игроки. Мы можем не беспокоиться за наше будущее

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Сборная Германии может не беспокоиться за свое будущее?

– Я очень-очень счастлив. Каждый игрок проделал здесь невероятную работу. Сегодня у нас будет отличная ночь.

– Вы выиграли Кубок конфедераций, молодежная сборная стала чемпионом Европы.

– У Германии хорошие игроки. Мы можем не беспокоиться за наше будущее, – приводит слова Джана корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.