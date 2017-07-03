Сергей Анохин: Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).

«Не буду оригинальным, если скажу, что в футбол играют во всем мире, а побеждают немцы, но на сегодняшний день это действительно так. Кубок конфедераций прошел в России на самом высоком уровне, все было исключительно положительно.

На чемпионате мира сборная России точно будет бороться со всеми соперниками и выкладываться до конца в каждой игре.

Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиков из разных стран, на одном только финале было 12 тысяч чилийских болельщиков. Это показатель того, что люди не боятся приезжать в Россию и это правильно.

Всем болельщикам на чемпионате мира будет оказан самый теплый прием. На Кубке конфедераций мы доказали всем, что мы - футбольная страна», - сказал Анохин в интервью ТАСС.