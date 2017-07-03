Сергей Анохин: Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиков
Президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин
поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала
сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).
«Не буду оригинальным, если скажу, что в футбол играют
во всем мире, а побеждают немцы, но на сегодняшний день это действительно так.
Кубок конфедераций прошел в России на самом высоком уровне, все было
исключительно положительно.
На чемпионате мира сборная России точно будет бороться со
всеми соперниками и выкладываться до конца в каждой игре.
Очень приятно, что в нашу страну приехало столько
болельщиков из разных стран, на одном только финале было 12 тысяч чилийских
болельщиков. Это показатель того, что люди не боятся приезжать в Россию и это
правильно.
Всем болельщикам на чемпионате мира будет оказан самый теплый прием. На Кубке конфедераций мы доказали всем, что мы - футбольная страна», - сказал Анохин в интервью ТАСС.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция