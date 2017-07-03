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Марсело Диас: Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболист

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).

– Мы проиграли в финале, До 20 минуты у нас было много шансов, но одна персональная ошибка стоила нам титула. Ничего нельзя поделать. Нужно отвечать за свои ошибки. Против Германии нельзя было ослаблять давление, уходить от их ворот. Нужно было играть стабильно, и моя ошибка привела к грустному результату. Мне было тяжко осознавать эту ошибку. Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболист.

Кубок конфедераций - единственная возможность выиграть титул. У нас было много надежд на это. Мне нужно выучить этот урок, подняться. Я не могу хорошо анализировать. Это моя ошибка. К счастью в футболе есть реванши. Нужно серьезно подойти к квалификации ЧМ-2018. Нам нужно стремиться к победе. Чтобы выйти на ЧМ, нужно играть с равными командами. Мы не будем отдыхать. Пересмотрим, что было сейчас. К чемпионату мира будем в форме, – приводит слова Видаля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций. 

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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