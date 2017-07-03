Леон Горецка: Кубок конфедераций помог познакомиться нам со всем, многому научиться

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– У нас хорошие футболисты в команде. Кубок конфедераций помог познакомиться со всем, многому научиться. Как и ожидали, сначала на нас давили. Мне кажется, это был план Чили. Мы понимали, что нужно просто пережить эту фазу. Чили - опытная команда, игроки хорошо знают друг друга. А у нас был плюс в том, что мы менялись, за счет этого мы в концовке были сильнее, – приводит слова Горецки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.