Ларс Штиндль: Я счастлив, что мы выиграли эту штуку

Полузащитник сборной Германии Ларс Штиндль поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Я бесконечно рад. Не представляете, что значит играт в этой сборной. Если бы пару недель назад мне сказали об этом, я бы не поверил. Мы молодцы. Сегодня было сложно. Чили сразу давили, первые минуты остались за ними. Но мы показали силу воли, ждали этого шанса. Мы бесконечно счастливы.

– Будет вечеринка?

– Я надеюсь. Наверняка что-то организовали (смеется).

– Как вам организация?

– Этот турнир восприняли очень серьезно, он замечательно организован. Мы все рады этому турниру, радовались каждому переезду из города в город. Я счастлив, что мы выиграли эту штуку, – приводит слова Штиндля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.