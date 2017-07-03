Ларс Штиндль: Я счастлив, что мы выиграли эту штуку
Полузащитник сборной Германии Ларс Штиндль поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).
– Я бесконечно рад. Не представляете, что значит играт в этой сборной. Если бы пару недель назад мне сказали об этом, я бы не поверил. Мы молодцы. Сегодня было сложно. Чили сразу давили, первые минуты остались за ними. Но мы показали силу воли, ждали этого шанса. Мы бесконечно счастливы.
– Будет вечеринка?
– Я надеюсь. Наверняка что-то организовали (смеется).
– Как вам организация?
– Этот турнир восприняли очень серьезно, он замечательно организован. Мы все рады этому турниру, радовались каждому переезду из города в город. Я счастлив, что мы выиграли эту штуку, – приводит слова Штиндля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция