Александр Бубнов: Немцы выбрали единственно правильный план на игру
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу
сборной Германии над командой Чили (1:0) в финале Кубка конфедераций.
«Немцы выбрали единственно правильный план на игру. В данном
сочетании они еще не в состоянии оказывать постоянного систематического
давления от начала до конца. В отличие от сборной Чили, более сыгранной,
опытной и физически мощной команды. Играть на встречных курсах с таким
соперником было чревато неприятными последствиями.
Йоахим Лев еще в группе опробовал такую манеру игру против
чилийцев. Тогда далеко не все получилось, но во второй раз организовать процесс
вышло лучше, хотя без ошибок не обошлось.
Если бы не отличная игра Тер-Штегена, слабая реализация в исполнении чемпиона Южной Америки, и нелепая ошибка Марсело Диаса, сценарий был бы совершенно иным». – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция