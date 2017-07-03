Александр Бубнов: Немцы выбрали единственно правильный план на игру

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной Германии над командой Чили (1:0) в финале Кубка конфедераций.

«Немцы выбрали единственно правильный план на игру. В данном сочетании они еще не в состоянии оказывать постоянного систематического давления от начала до конца. В отличие от сборной Чили, более сыгранной, опытной и физически мощной команды. Играть на встречных курсах с таким соперником было чревато неприятными последствиями.

Йоахим Лев еще в группе опробовал такую манеру игру против чилийцев. Тогда далеко не все получилось, но во второй раз организовать процесс вышло лучше, хотя без ошибок не обошлось.

Если бы не отличная игра Тер-Штегена, слабая реализация в исполнении чемпиона Южной Америки, и нелепая ошибка Марсело Диаса, сценарий был бы совершенно иным». – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.