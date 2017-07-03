Патрик Марло подписал контракт с «Торонто»

Нападающий Патрик Марло подписал трехлетний контракт с «Торонто», сообщает пресс-служба команды.

Сумма соглашения с 37-летним форвардом, перешедшим в канадский клуб на правах свободного агента, составила 18,75 миллиона долларов.

Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером «Сан-Хосе» и играл за этот клуб на протяжении 19 сезонов. Он является лидером в истории «Шаркс» по очкам (1082), голам (508), победным шайбам (98), голам в большинстве (160), шайбам в меньшинстве (17) и сыгранным матчам (1493).

В минувшем сезоне в составе «Сан-Хосе» канадец набрал 46 (27+19) очков. В шести играх плей-офф Кубка Стэнли на его счету 4 (1+3) балла.