Патрик Марло подписал контракт с «Торонто»
Источник: ХК «Торонто Мэйпл Ливз»Комментарии
Нападающий Патрик Марло подписал трехлетний контракт с «Торонто»,
сообщает пресс-служба команды.
Сумма соглашения с 37-летним форвардом, перешедшим в
канадский клуб на правах свободного агента, составила 18,75 миллиона долларов.
Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым
номером «Сан-Хосе» и играл за этот клуб на протяжении 19 сезонов. Он является
лидером в истории «Шаркс» по очкам (1082), голам (508), победным
шайбам (98), голам в большинстве (160), шайбам в меньшинстве (17) и сыгранным
матчам (1493).
В минувшем сезоне в составе «Сан-Хосе» канадец
набрал 46 (27+19) очков. В шести играх плей-офф Кубка Стэнли на его счету 4
(1+3) балла.
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