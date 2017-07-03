Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жулиано: В финале КК заслуженно встретились самые сильные команды турнира

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано – о Кубке конфедераций, победу в котором одержала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).

– Жулиано, как отпуск? Успели отдохнуть?
– У меня было всего несколько свободных дней, поскольку я был в расположении сборной Бразилии. После возвращения из национальной команды у меня было десять дней, чтобы отдохнуть, побыть вместе с семьей, восстановиться морально и физически. Сейчас я здесь и готов к тому, чтобы работать.

– В Бразилии смотрели Кубок конфедераций?
– Не могу сказать за всю страну, но бразильское телевидение точно транслировало турнир.

– Вам понравился турнир?
– Да, там собрались сильные команды. Могу отметить сборную Германии, ее стиль игры. На турнире выступает так называемая вторая сборная Германии, но у них настолько много сильных футболистов, что они могут собрать и три, и даже четыре команды. Что касается финала, то там заслуженно встретились две самые сильные команды на этом турнире.

Голосование: Вам понравился Кубок конфедераций?

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример Акинфееву«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример АкинфеевуМарсело Диас признался в собственной роковой ошибке и не смог удержаться от слез после поражения в финале Кубка конфедераций.Жулиано: Предложения от других команд я не рассматриваюПолузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал последние трансферы клуба.«Лучшие в мире? Так и есть!» Чемпионская речь сборной Германии«Лучшие в мире? Так и есть!» Чемпионская речь сборной ГерманииОбладатели Кубка конфедерации отмечали важность победы в России, говорили о ярком будущем и ушли от разговоров по клубной теме.Александр Бубнов: Немцы выбрали единственно правильный план на игруФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной Германии над командой Чили (1:0) в финале Кубка конфедераций.Маттиас Гинтер: Сборная Германии – лучшая в мире? Думаю, на данный момент так и естьЗащитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Ларс Штиндль: Я счастлив, что мы выиграли эту штукуПолузащитник сборной Германии Ларс Штиндль поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Леон Горецка: Кубок конфедераций помог познакомиться нам со всем, многому научитьсяПолузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Эмре Джан: У Германии хорошие игроки. Мы можем не беспокоиться за наше будущееПолузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Марсело Диас: Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболистПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).Сергей Анохин: Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиковПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).Джошуа Киммих: Надеемся на такой же успех на чемпионате мира-2018Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Шкодран Мустафи: Тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатомЗащитник сборной Германии Шкодран Мустафи поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Жан Босежур: С такой игрой, как на Кубке конфедераций, мы способны выйти на чемпионат мираПолузащитник сборной Чили Жан Босежур поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).«Россия – очень крутая страна». Немцы сорвали чемпионскую пресс-конференцию Лева«Россия – очень крутая страна». Немцы сорвали чемпионскую пресс-конференцию ЛеваТер Штегена перепутали с Дракслером, немцы облилили журналистов шампанским, а Йоахим Лев отвешивал комплименты России.Александр Жуков: Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнованийПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).Антонио Рюдигер: Против всех латиноамериканских команд трудно игратьПолузащитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Артуро Видаль: На чемпионате мира сборная Чили добьется большегоПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).Йоахим Лев: Россия – очень интересная страна, нам понравилось общение с россиянамиГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Йоахим Лев: Думаю, Хара заслуживал красной карточкиГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Глава Немецкого футбольного союза: Нам очень понравилось, как сборную принимали на Кубке конфедерацийГлава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).
Футбол
Шкодран Мустафи: Тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатом
Футбол
Артуро Видаль: На чемпионате мира сборная Чили добьется большего
Футбол
Игроки сборной Германии облили Лева и Тер Штегена шампанским на пресс-конференции
Футбол
Виталий Мутко: Этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия – футбольная страна
все новости
Чили
Чиликалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Жулиано
Жулиановсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости