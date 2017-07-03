Жулиано: В финале КК заслуженно встретились самые сильные команды турнира

Полузащитник «Зенита» Жулиано – о Кубке конфедераций, победу в котором одержала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).

– Жулиано, как отпуск? Успели отдохнуть?

– У меня было всего несколько свободных дней, поскольку я был в расположении сборной Бразилии. После возвращения из национальной команды у меня было десять дней, чтобы отдохнуть, побыть вместе с семьей, восстановиться морально и физически. Сейчас я здесь и готов к тому, чтобы работать.

– В Бразилии смотрели Кубок конфедераций?

– Не могу сказать за всю страну, но бразильское телевидение точно транслировало турнир.

– Вам понравился турнир?

– Да, там собрались сильные команды. Могу отметить сборную Германии, ее стиль игры. На турнире выступает так называемая вторая сборная Германии, но у них настолько много сильных футболистов, что они могут собрать и три, и даже четыре команды. Что касается финала, то там заслуженно встретились две самые сильные команды на этом турнире.