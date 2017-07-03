Жулиано: В финале КК заслуженно встретились самые сильные команды турнира
Полузащитник «Зенита» Жулиано – о Кубке конфедераций, победу в котором одержала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).
– Жулиано, как отпуск? Успели отдохнуть?
– У меня было всего несколько свободных дней, поскольку я был в расположении сборной Бразилии. После возвращения из национальной команды у меня было десять дней, чтобы отдохнуть, побыть вместе с семьей, восстановиться морально и физически. Сейчас я здесь и готов к тому, чтобы работать.
– В Бразилии смотрели
Кубок конфедераций?
– Не могу сказать за всю страну, но бразильское телевидение точно транслировало турнир.
– Вам понравился
турнир?
– Да, там собрались сильные команды. Могу отметить сборную Германии, ее стиль игры. На турнире выступает так называемая вторая сборная Германии, но у них настолько много сильных футболистов, что они могут собрать и три, и даже четыре команды. Что касается финала, то там заслуженно встретились две самые сильные команды на этом турнире.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция