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Жулиано: Предложения от других команд я не рассматриваю

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал последние трансферы клуба.

– Что вы скажете о том, что игроков в «Зените» стало намного больше?
– Это даже хорошо, что сейчас у нас много игроков, потому что это помогает конкуренции внутри команды, – приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита». –  Если ты не будешь показывать максимальный уровень, то тебя заменит тот, кто будет выглядеть лучше. Нужно стремиться быть сильнее остальных. Нельзя забывать – мы будем играть в трех турнирах, так что благодаря ротации у нас появится время, чтобы восстановиться.

– Много слухов о том, что кто-то из футболистов может покинуть команду. Вас это подстегивает еще больше?
– У каждого футболиста есть возможность показать себя, потому что мы тренируемся каждый день и тренер видит, кто и как работает. Каждая тренировка важна для каждого футболиста, который хочет играть за «Зенит». Если же кто-то хочет покинуть команду, то он должен обсудить это с руководством и спортивным директором. Но мы здесь для того, чтобы тренироваться и готовиться к сезону.

– Вам поступали предложения?
– Я играю в «Зените» всего год, причем с точки зрения моей личной статистики он получился успешным. Ходили слухи о каких-то предложениях в мой адрес, но, во-первых, это хорошо, что они появляются – это доказывает мой уровень. Во-вторых, я здесь, чтобы работать и показывать все, на что я способен. В любом случае предложения от других команд я не рассматриваю.

Настасич перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ

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