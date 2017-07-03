Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларов
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал
новый контракт с «Кэпиталз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной
лиги.
По новому соглашению, которое рассчитано на восемь лет, 25-летний нападающий будет получать порядка 7,8 миллионов долларов в год. Общая сумма контракта составила 62,4 миллиона долларов.
BREAKING! #Caps have re-signed center @Kuzya92 to an eight-year, $62.4 million contract. #RockTheRed— Washington Capitals (@Capitals) 2 июля 2017 г.
Full Details: https://t.co/CEPBM6cB1s pic.twitter.com/lmxmgCvROE
«Евгений - один из сильнейших центральных форвардов в
Лиге. Мы рады, что он останется в команде как минимум на восемь лет. Сложно
найти другого игрока такого уровня, находящегося на пике карьеры. Евгений
обладает высочайшей техникой, скоростью и цепкостью, которые так необходимы для
побед в НХЛ», - заявил вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтона»
Брайан Маклеллан.
Ранее «Вашингтон» объявил о подписании шестилетнего
контракта с еще одним россиянином, защитником Дмитрием Орловым.
Напомним, Кузнецов в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах, в которых набрал 59 очков (19+40).