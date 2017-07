Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларов

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал новый контракт с «Кэпиталз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По новому соглашению, которое рассчитано на восемь лет, 25-летний нападающий будет получать порядка 7,8 миллионов долларов в год. Общая сумма контракта составила 62,4 миллиона долларов.

BREAKING! #Caps have re-signed center @Kuzya92 to an eight-year, $62.4 million contract. #RockTheRed

Full Details: https://t.co/CEPBM6cB1s pic.twitter.com/lmxmgCvROE