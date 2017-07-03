Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларов

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал новый контракт с «Кэпиталз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По новому соглашению, которое рассчитано на восемь лет, 25-летний нападающий будет получать порядка 7,8 миллионов долларов в год. Общая сумма контракта составила 62,4 миллиона долларов.

«Евгений - один из сильнейших центральных форвардов в Лиге. Мы рады, что он останется в команде как минимум на восемь лет. Сложно найти другого игрока такого уровня, находящегося на пике карьеры. Евгений обладает высочайшей техникой, скоростью и цепкостью, которые так необходимы для побед в НХЛ», - заявил вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Ранее «Вашингтон» объявил о подписании шестилетнего контракта с еще одним россиянином, защитником Дмитрием Орловым.

Напомним, Кузнецов в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах, в которых набрал 59 очков (19+40).