Ефимова завоевала два золота во Франции

читайте также

Поветкин победил Руденко, Пакьяо проиграл Хорну, Паредес перешел в «Зенит», а Дадонов вернулся во «Флориду». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра.

Ефимова победила на 100-метровке брассом во Франции Трехкратный призер Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова победила на открытом чемпионате Франции на дистанции 100 метров брассом.

Победа сборной России в матче открытия Кубка конфедераций-2017 и скандальное поражение Сергея Ковалева. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Ефимова установила лучший результат сезона в мире на 100-метровке брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе «Маре Нострум» во французском Кан-ан-Руссийо с лучшим результатом сезона в мире.

Юлия Ефимова: После той Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно! (видео) Обозреватель «Советского спорта» встретился с Юлией Ефимовой, которая на этапе «Маре Нострум» в Барселоне одержала три победы.

Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Ефимова победила в Барселоне с лучшим результатом сезона на 100-метровке брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на стометровке брассом с лучшим результатом сезона в мире на этапе серии международных турниров по плаванию «Маре Нострум» в Барселоне.

Ефимова выиграла на 100-метровке брассом в Монако Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе серии международных турниров «Маре Нострум» в Монако.

«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медали Один из лидеров сборной России Кирилл Пригода рвется на чемпионат мира, причем не только в коронном брассе.

Ефимова, Фесикова, Морозов и Рылов вошли в состав сборной России на чемпионат мира Стал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

Юлия Ефимова: Допинг-комиссары приходят с проверкой даже в день рождения (видео) Обозреватель «Советского спорта» поговорил с четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной олимпийской медалисткой по плаванию Юлией Ефимовой.

Денис Мантуров: Ефимова бросила вызов всем, кто пытался усомниться в ее мировом лидерстве Глава высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Денис Мантуров подвели итоги чемпионата России, который завершился в пятницу в бассейне «Олимпийский».

Ефимова победила на чемпионате России на 100-метровке брассом Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова стала победительницей на проходящем в Москве чемпионате России в заплыве на 100 метров брассом.

Ефимова выиграла чемпионат России в заплыве на 200 м брассом Сегодня, 12 апреля, в Москве проходит вечерняя программа третьего дня чемпионата России по плаванию.

Ефимова дважды за день перекрыла лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова победила в финальном заплыве на 50 м брассом на чемпионате России, проходящем в Москве.

Юлия Ефимова: Я хочу создать свой мировой бренд Юлия Ефимова дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Efimova Team: Мы только в начале пути. Все у нас получится! В субботу прошла пресс-конференция первой в истории нашей страны профессиональной команды по плаванию.

Ефимова и Рылов отобрались в полуфинал чемпионата России В Москве завершилась утренняя программа чемпионата России по плаванию.

Андрей Митьков: «Efimova Team» будет расширяться Агент российской пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков на пресс-конференции сообщил о возможности расширения команды.