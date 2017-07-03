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Ефимова завоевала два золота во Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваФото: Gettyimages.ru

Российская спортсменка Юлия Ефимова завоевала две золотые медали на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходил в Шартре

25-летняя россиянка первенствовала на дистанциях 50 метров и 200 метров брассом.

Юлия на 50-метровке показала время 29,99 секунды. Второй стала австралийка Джессика Хансен, уступившая россиянке 1,32 секунды. Третье место заняла испанка Джессика Валл.

Дистанцию 200 метров Ефимова преодолела за 2 минуты 21,54 секунды. Австралийка Тейлор Маккеон финишировала второй (+2,48 секунды), третьей стала японка Реона Аоки (+3,21).

Стоит отметить, что всего во Франции россиянка завоевала три золотых медали, ранее, в первый день соревнования Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом.

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