Ефимова завоевала два золота во Франции
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Юлия ЕфимоваФото: Gettyimages.ru
Российская спортсменка Юлия Ефимова завоевала две золотые
медали на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходил в Шартре
25-летняя россиянка первенствовала на дистанциях 50 метров и
200 метров брассом.
Юлия на 50-метровке показала время 29,99 секунды. Второй
стала австралийка Джессика Хансен, уступившая россиянке 1,32 секунды. Третье место
заняла испанка Джессика Валл.
Дистанцию 200 метров Ефимова преодолела за 2 минуты 21,54 секунды. Австралийка Тейлор Маккеон финишировала второй (+2,48 секунды), третьей стала японка Реона Аоки (+3,21).
Стоит отметить, что всего во Франции россиянка завоевала три золотых медали, ранее, в первый день соревнования Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом.
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