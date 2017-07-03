Форвард «Саутгемптона» Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич» за 13,7 миллиона евро

Нападающий «Саутгемптона» Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт клуба из графства Уэст-Мидленс.

27-летний англичанин подписал соглашение с «дроздами», рассчитанное на четыре года.

Стоимость трансфера не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «Саутгемптон» выручил от этой сделки не менее 13,7 миллиона евро.

Напомним, в минувшем сезоне в составе «святых» Родригес принял участие в 35 матчах, забил шесть мячей, отдал три результативные передачи и заработал одну желтую карточку.

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