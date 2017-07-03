Евгений Баляйкин продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
Полузащитник Евгений Баляйкин продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»,
сообщает официальный сайт новичка российской премьер-лиги.
В СКА Баляйкин пришел в статусе свободного агента, отработав
с командой сбор в Кратово и побывав в Корее, где хабаровская команда обыграла
«Тэджон Ситизен» (2:1).
Евгений, побеждавший в чемпионатах России 2008 и 2009 года в качестве игрока «Рубина», завершал минувший сезон в «Томи».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически