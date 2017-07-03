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Евгений Баляйкин продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Полузащитник Евгений Баляйкин продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», сообщает официальный сайт новичка российской премьер-лиги.

В СКА Баляйкин пришел в статусе свободного агента, отработав с командой сбор в Кратово и побывав в Корее, где хабаровская команда обыграла «Тэджон Ситизен» (2:1).

Евгений, побеждавший в чемпионатах России 2008 и 2009 года в качестве игрока «Рубина», завершал минувший сезон в «Томи».

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