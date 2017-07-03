«Арсенал» сыграет с московским «Динамо» и словенским «Добом»

В рамках подготовки к чемпионату России сезона 2017/2018 тульский «Арсенал» проведет еще два контрольных матча, сообщает официальный сайт «оружейников».

6 июля подопечные Миодрага Божовича встретятся с представителем Словении командой «Доб». Эта встреча пройдет в австрийском Лиенце и начнется в 19.00 по московскому времени.

10 июля «Арсенал» проведет контрольный матч против столичного «Динамо». Матч состоится на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Начало в 17.00 мск.