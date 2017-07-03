«Арсенал» сыграет с московским «Динамо» и словенским «Добом»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
В рамках подготовки к
чемпионату России сезона 2017/2018 тульский «Арсенал» проведет еще два
контрольных матча, сообщает официальный сайт «оружейников».
6 июля подопечные Миодрага Божовича встретятся с
представителем Словении командой «Доб». Эта встреча пройдет в австрийском
Лиенце и начнется в 19.00 по московскому времени.
10 июля «Арсенал» проведет контрольный матч против
столичного «Динамо». Матч состоится на учебно-тренировочной базе в Новогорске.
Начало в 17.00 мск.
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