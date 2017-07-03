Тони Шуньич: Меня здорово приняли в «Динамо»

Защитник «Динамо» Тони Шуньич рассказал о своих первых днях в московской команде.

- Тони, как тебе первые дни в «Динамо»?

- Пока все хорошо. Меня здорово приняли. Видно, что в коллективе нет проблем, он дружный, все нацелены только на успешное выступление. Первые дни я в основном работал отдельно с тренером-реабилитологом, нужно было подтягивать кондиции. Сейчас уже занимаюсь с партнерами, с нетерпением жду начала сезона.

- С кем-то был знаком до прихода в команду?

- Да. С Антоном Сосниным мы вместе играли в «Кубани». А с Фатосом Бечираем пересекались еще давно, когда играли на уровне молодежных сборных. С ним могу говорить на родном языке.