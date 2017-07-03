Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тони Шуньич: Меня здорово приняли в «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Защитник «Динамо» Тони Шуньич рассказал о своих первых днях в московской команде.

- Тони, как тебе первые дни в «Динамо»?
- Пока все хорошо. Меня здорово приняли. Видно, что в коллективе нет проблем, он дружный, все нацелены только на успешное выступление. Первые дни я в основном работал отдельно с тренером-реабилитологом, нужно было подтягивать кондиции. Сейчас уже занимаюсь с партнерами, с нетерпением жду начала сезона.

- С кем-то был знаком до прихода в команду?
- Да. С Антоном Сосниным мы вместе играли в «Кубани». А с Фатосом Бечираем пересекались еще давно, когда играли на уровне молодежных сборных. С ним могу говорить на родном языке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» сыграет с московским «Динамо» и словенским «Добом»В рамках подготовки к чемпионату России сезона 2017/2018 тульский «Арсенал» проведет еще два контрольных матча, сообщает официальный сайт «оружейников».Настасич перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛНастасич перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Калитвинцев: Три матча за четыре дня – это сборы, через это надо пройтиГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над болгарским «Лудогорцем» (3:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.Гол Вандерсона помог московскому «Динамо» обыграть «Лудогорец»Футболисты московского «Динамо» в товарищеском матче обыграли болгарский «Лудогорец».«Динамо» объявило состав на матч с «Лудогорцем»Московское «Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с болгарским «Лудогорцем».Сотрудники ГИБДД смогут купить абонементы на матчи «Динамо» со скидкойМосковское «Динамо» предоставит скидку сотрудникам правоохранительных органов на абонементы в честь дня ГАИ (ГИБДД).Владимир Стржалковский: «Динамо» - не команда чемпионских амбицийПредседатель Центрального совета спортобщества «Динамо» рассказал о перспективах одноименного футбольного клуба в чемпионате России-2017/18.Вандерсон: Сделаю все, чтобы подойти к матчу со «Спартаком» во всеоружииНападающий московского «Динамо» Вандерсон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в первом туре чемпионата России-2017/18.Юрий Калитвинцев: Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атакГлавный тренер московского «Динамо» прокомментировал крупную победу над командой «Бавария 2» (7:1) в контрольном матче.Хет-трик Луценко помог «Динамо» разгромить вторую команду «Баварии»Московское «Динамо» на сборе в Австрии крупно обыграло команду «Бавария II».Юрий Калитвинцев: По матчу с «Карабахом» не сказал бы, кому из нас через две недели играть в Лиге чемпионовГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с азербайджанским «Карабахом» (1:1) в контрольном матче.«Динамо» вместо «Спартака» будет хозяином в дерби первого тура РФПЛРоссийская футбольная премьер-лига (РФПЛ) изменила хозяина матча первого тура чемпионата России-2017/18, в котором московский «Спартак» должен был принять земляков из «Динамо».Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Карабахом» в контрольном матчеМосковское «Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч с азербайджанским «Карабахом».Мигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаМигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о том, почему Мигель Данни выбрал «Славию», а не «Динамо».Стржалковский рассказал о задачах «Динамо» на предстоящий сезонПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о планах столичного клуба на будущий сезон.Лучшие легионеры в истории РФПЛ: «В «Динамо» Кураньи забыл о конкуренции»Лучшие легионеры в истории РФПЛ: «В «Динамо» Кураньи забыл о конкуренции»«Советский спорт» продолжает рассказывать о самых заметных легионерах чемпионата России. На очереди – Кевин Кураньи.«Динамо» упустило победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матчеМосковское «Динамо, находящееся на сборе в Австрии, провело контрольный матч с командой «Ваккер» из Инсбрука.Алексей Ионов: Надеюсь, что «Динамо» пробьется в Лигу чемпионовПолузащитник «Динамо» Алексей Ионов поделился своими ожиданиями от нового сезона.«Сент-Луис» задрафтовал Клима Костина под номером 31В первом раунде драфта НХЛ-2017 был выбран только один российский хоккеист.От московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваОт московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваИван Соловьев подписал контракт с «Динамо СПб», «Советский спорт» вспоминает главные этапы карьеры 24-летнего футболиста.
Футбол
Марсело Диас: Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболист
Футбол
Шкодран Мустафи: Тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатом
Футбол
Артуро Видаль: На чемпионате мира сборная Чили добьется большего
Футбол
Игроки сборной Германии облили Лева и Тер Штегена шампанским на пресс-конференции
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Тони Шуньич
Тони Шуньичвсе новости