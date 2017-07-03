Тони Шуньич: Если в чем я и прибавил в «Палермо», то это в понимании тактических нюансов

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, чем отличается серия А от РФПЛ.

- Серия А сильно отличается от российской РФПЛ?

- У каждой лиги свои плюсы и минусы. В той же Германии довольно открытый футбол, для защитников это не очень-то хорошо. А вот Серия А и российская РФПЛ более комфортны для игроков обороны, поскольку команды много внимания уделяют защите своих ворот.

В Италии помешаны на тактике. Если в чем я и прибавил в «Палермо», то это в понимании тактических нюансов. Вообще же для защитников опыт значит очень многое – чем старше становишься, тем меньше ошибок допускаешь. Я работал со многими сильными тренерами, у каждого можно чему-то научиться.