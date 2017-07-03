Тони Шуньич: Если в чем я и прибавил в «Палермо», то это в понимании тактических нюансов
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, чем
отличается серия А от РФПЛ.
- Серия А сильно
отличается от российской РФПЛ?
- У каждой лиги свои плюсы и минусы. В той же Германии довольно открытый футбол, для защитников это не очень-то хорошо. А вот Серия А и российская РФПЛ более комфортны для игроков обороны, поскольку команды много внимания уделяют защите своих ворот.
В Италии помешаны на
тактике. Если в чем я и прибавил в «Палермо», то это в понимании тактических
нюансов. Вообще же для защитников опыт значит очень многое – чем старше
становишься, тем меньше ошибок допускаешь. Я работал со многими сильными
тренерами, у каждого можно чему-то научиться.
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