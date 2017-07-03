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Младен Кашчелан: Проверили себя в матче с участником Лиги чемпионов

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан поделился впечатлениями от победы над «Вардаром» (1:0).

- Младен, прокомментируй ход контрольной игры с «Вардаром», как оценишь команды?
- Результат положительный, мы не пропустили, но могли забить и больше. Радует, что растет организация игры. Конечно, есть еще много вещей, которые надо исправить. Для этого и существуют игры на сборе, чтобы и форму привести в оптимальное состояние.

- Ранее ты встречался с македонскими командами?
- Да много раз играл против македонских команд.

- Что почерпнули от игры с командой, которые стабильно играет в отборочных раундах Лиги чемпионов?
- Можно сказать, что мы провели хороший спарринг и проверили свои возможности с командой, которая через 10 дней уже будет играть с «Мальме» в квалификации Лиги Чемпионов. Отрадно, что мы срастаемся вместе и знакомимся с новыми футболистами, привыкаем друг к другу, для того, чтобы в чемпионате было легче. 

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