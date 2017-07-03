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День в истории: Себастьяну Феттелю – 30!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Себастьян Феттель
Себастьян ФеттельФото: Gettyimages.ru

Сегодня, 3 июля исполняется 30 лет немецкому гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю.

Свою карьеру в «королевских гонках» Феттель начал тестовым пилотом в BMW, дебютировав в США в 2007 году, заменив травмированного Роберта Кубицу.

В том же году перешел в «Торо Россо», а уже в 2008 году одержал первую победу и стал на тот момент самым молодым победителем гонки в истории Формулы-1.

С 2009 по 2014 год выступал за команду «Ред Булл», с которой четырежды (2010, 2011, 2012 и 2013 годах) становился чемпионом «больших призов».

В 2015 году подписал трехлетний контракт с «Феррари», заменив в итальянском коллективе двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

В текущем сезоне Себастьян трижды приходил к финишу первым и на данный момент со 153 очками возглавляет личный зачет гонщиков

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