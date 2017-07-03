День в истории: Себастьяну Феттелю – 30!
Сегодня, 3 июля исполняется 30 лет немецкому гонщику «Феррари»
Себастьяну Феттелю.
Свою карьеру в «королевских гонках» Феттель начал тестовым
пилотом в BMW,
дебютировав в США в 2007 году, заменив травмированного Роберта Кубицу.
В том же году перешел в «Торо Россо», а уже в 2008 году одержал
первую победу и стал на тот момент самым молодым победителем гонки в истории Формулы-1.
С 2009 по 2014 год выступал за команду «Ред Булл», с которой
четырежды (2010, 2011, 2012 и 2013 годах) становился чемпионом «больших призов».
В 2015 году подписал трехлетний контракт с «Феррари»,
заменив в итальянском коллективе двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.
В текущем сезоне Себастьян трижды приходил к финишу первым и
на данный момент со 153 очками возглавляет личный зачет гонщиков