Медведев вошел в Топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-й

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

В первой десятке рейтинга всего одно изменение, хорват Марин Чилич переместился с седьмой строчки на шестую, опередив канадца Милоша Раонича. Лидирует по-прежнему британец Энди Маррэй, второй – испанец Рафаэль Надаль, замыкает тройку спортсмен из Швейцарии – Стэн Вавринка.

Среди россиян сохранили свои позиции Карен Хачанов (34) и Михаил Южный (82).

Даниил Медведев поднялся с 52-го места на 49-е, на одну строчку стал выше Андрей Кузнецов (76).

На три позиции опустился Андрей Рублев (95) и на две – Евгений Донской (98).

Рейтинг ATP от 3 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 9390 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7285

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6175

4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 6055

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5265

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4235

7 (6). Милош Раонич (Канада) - 4150

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3895

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3830

10 (10). Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) - 3075...

34 (34). Карен Хачанов (Россия) - 1176...

49 (52). Даниил Медведев (Россия) - 922...

76 (77). Андрей Кузнецов (Россия) - 676...

82 (82). Михаил Южный (Россия) - 640...

95 (92). Андрей Рублев (Россия) - 585...

98 (96). Евгений Донской (Россия) - 584.