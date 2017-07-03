Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Кузнецов
Евгений КузнецовФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

 В финале Кубка конфедераций сборная Германии обыграла команду Чили и впервые в истории стала победителем этого турнира.

В матче за третье место португальцы одержали победу над мексиканцами.

Лучшим игроком турнира признан немецкий полузащитник Юлиан Дракслер, его соотечественнику Тимо Вернеру досталась «Золотая бутса». Лучшим голкипером стал чилиец Клаудио Браво.

Футболисты сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Йоахима Лева и облили его шампанским.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Кэпиталз», по которому он получит 62,4 миллиона долларов.

Нападающий Патрик Марло, отыгравший 19 лет в «Сан-Хосе», подписал трехлетний контракт с «Торонто».

Форвард «Саутгемптона» Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич» за 13,7 миллиона евро.

Российская спортсменка Юлия Ефимова завоевала две золотые медали на Открытом чемпионате Франции по плаванию.

Высокий гость России в эти дни Диего Марадона думает стать гражданином нашей страны.

Екатерина Александрова и Евгения Родина поднялись на три позиции в рейтинге WTA, а Даниил Медведев вошел в Топ-50 рейтинга ATP.

Видео дня: Диего Марадоне подарили свитер сборной России

Цитата дня: «Предложения от других команд я не рассматриваю», - Жулиано, полузащитник «Зенита»

Юбилей дня: Гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю исполнилось 30 лет

Обязательно к прочтению:

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

«Россия – очень крутая страна». Немцы сорвали чемпионскую пресс-конференцию Лева

«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример Акинфееву

«Сын судей», брат Уорда. Разбор боя, в котором «проиграл» Пакьяо

С него хватит? Почему победа Поветкина не приблизит его к титулам

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Медведев вошел в Топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-йАссоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.Александрова и Родина поднялись на три позиции в рейтинге WTAЖенская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларовКузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларовРоссийский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал новый контракт с «Кэпиталз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Ефимова завоевала два золота во ФранцииЕфимова завоевала два золота во ФранцииРоссийская спортсменка Юлия Ефимова завоевала две золотые медали на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходил в Шартре«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример Акинфееву«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример АкинфеевуМарсело Диас признался в собственной роковой ошибке и не смог удержаться от слез после поражения в финале Кубка конфедераций.Патрик Марло подписал контракт с «Торонто»Нападающий Патрик Марло подписал трехлетний контракт с «Торонто», сообщает пресс-служба команды.«Лучшие в мире? Так и есть!» Чемпионская речь сборной Германии«Лучшие в мире? Так и есть!» Чемпионская речь сборной ГерманииОбладатели Кубка конфедерации отмечали важность победы в России, говорили о ярком будущем и ушли от разговоров по клубной теме.Жулиано: В финале КК заслуженно встретились самые сильные команды турнираПолузащитник «Зенита» Жулиано – о Кубке конфедераций.Диего Марадона хочет получить российское гражданствоДиего Марадона хочет получить российское гражданствоКак стало известно «Советскому спорту», высокий гость России в эти дни Диего Армандо Марадона думает стать гражданином нашей страны.Александр Бубнов: Немцы выбрали единственно правильный план на игруФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной Германии над командой Чили (1:0) в финале Кубка конфедераций.Маттиас Гинтер: Сборная Германии – лучшая в мире? Думаю, на данный момент так и естьЗащитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Ларс Штиндль: Я счастлив, что мы выиграли эту штукуПолузащитник сборной Германии Ларс Штиндль поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Леон Горецка: Кубок конфедераций помог познакомиться нам со всем, многому научитьсяПолузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Эмре Джан: У Германии хорошие игроки. Мы можем не беспокоиться за наше будущееПолузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Марсело Диас: Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболистПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).Сергей Анохин: Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиковПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).Джошуа Киммих: Надеемся на такой же успех на чемпионате мира-2018Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Шкодран Мустафи: Тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатомЗащитник сборной Германии Шкодран Мустафи поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Жан Босежур: С такой игрой, как на Кубке конфедераций, мы способны выйти на чемпионат мираПолузащитник сборной Чили Жан Босежур поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).«Россия – очень крутая страна». Немцы сорвали чемпионскую пресс-конференцию Лева«Россия – очень крутая страна». Немцы сорвали чемпионскую пресс-конференцию ЛеваТер Штегена перепутали с Дракслером, немцы облилили журналистов шампанским, а Йоахим Лев отвешивал комплименты России.
Футбол
Жулиано: Предложения от других команд я не рассматриваю
Футбол
Диего Марадона хочет получить российское гражданство
Футбол
Александр Бубнов: Немцы выбрали единственно правильный план на игру
Футбол
Марсело Диас: Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболист
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Тимо Вернер
Тимо Вернервсе новости
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслервсе новости
Диего Армандо Марадона
Диего Армандо Марадонавсе новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости
Патрик Марло
Патрик Марловсе новости
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Клаудио Браво
Клаудио Бравовсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour
ATP Tour
ATP Tour
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости