Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.
В финале Кубка конфедераций сборная Германии обыграла команду Чили и впервые в истории стала победителем этого турнира.
В матче за третье место португальцы одержали победу над мексиканцами.
Лучшим игроком турнира признан немецкий полузащитник Юлиан Дракслер, его соотечественнику Тимо Вернеру досталась «Золотая бутса». Лучшим голкипером стал чилиец Клаудио Браво.
Футболисты сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Йоахима Лева и облили его шампанским.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Кэпиталз», по которому он получит 62,4 миллиона долларов.
Нападающий Патрик Марло, отыгравший 19 лет в «Сан-Хосе», подписал трехлетний контракт с «Торонто».
Форвард «Саутгемптона» Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич» за 13,7 миллиона евро.
Российская спортсменка Юлия Ефимова завоевала две золотые медали на Открытом чемпионате Франции по плаванию.
Высокий гость России в эти дни Диего Марадона думает стать гражданином нашей страны.
Екатерина Александрова и Евгения Родина поднялись на три позиции в рейтинге WTA, а Даниил Медведев вошел в Топ-50 рейтинга ATP.
Видео дня: Диего Марадоне подарили свитер сборной России
Цитата дня: «Предложения от других команд я не рассматриваю», - Жулиано, полузащитник «Зенита»
Юбилей дня: Гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю исполнилось 30 лет
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