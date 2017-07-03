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«Барселона» опережает «Челси» в борьбе за Бонуччи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Mirror, защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переезду в чемпионат Испании.

Согласно источнику, на игрока сборной Италии претендуют «Барселона», а также «Челси». Отмечается, что каталонский клуб лидирует в борьбе за футболиста, поскольку сам итальянец рассчитывает перебраться на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес мадридский «Реал», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сам футболист отрицает все слухи и уверяет фанатов «Ювентуса», что останется в серии А на следующий сезон.

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