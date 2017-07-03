Моуринью выдвинул условия по трансферу Дармиана

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не планирует расставаться с защитником сборной Италии Маттео Дармианом. Об этом сообщает ESPN FC.

Согласно источнику, к игроку «красных дьяволов» проявляют интерес миланский «Интер», а также туринский «Ювентус». Отмечается, что португальский специалист отпустит своего подопечного в серию А, если тот сам этого попросит.

Ранее сообщалось, что 27-летний Дармиан хочет покинуть АПЛ из-за недостатка игровой практики.