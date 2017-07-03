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«Фенербахче» и «Олимпиакос» согласовали трансфер Эменике

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике, права на которого принадлежат «Фенербахче», может перебраться в чемпионат Греции.

Как сообщает AOIFootball, в ближайшее время форвард станет игроком «Олимпиакоса», а сумма сделки составит 2 млн евро.

Напомним, игрок сборной Нигерии провел за турецкий клуб 93 матча, забил 25 голов и отдал 22 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что красно-белые попытаются вернуть нападающего этим летом.

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