«Барыс» подписал пробный контракт с экс-нападающим «Спартака»
Источник: Шайба.kzКомментарии
26-летний форвард Павел Акользин стал игроком «Барыса». Об этом сообщает Шайба.kz.
Согласно источнику, соглашение игрока с клубом носит пробный характер.
В минувшем сезоне хоккеист выступал за кокшетауский клуб «Арлан». Игрок провел 53 матча, забросил 17 шайб, а также отдал 17 голевых передач.
Отметим, что ранее новичок астанинской команды защищал цвета «Бурана», «Бейбарыса», «Спартака-2».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически