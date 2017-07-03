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Торнтон подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе»

Источник:  ХК «Сан-Хосе Шаркс»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Сан-Хосе, сегодня клуб подписал соглашение с канадским форвардом Джо Торнтоном.

Отмечается, что контракт 38-летнего игрока рассчитан на один год. За это время хоккеист заработает 8 млн долларов (6,75 – зарплата, 1,25 – в качестве бонусов).

Напомним, 38-летний нападающий выступал в составе «акул» начиная с сезона-2005/06.

В минувшем сезоне канадец сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 50 (7+43) очков, в шести матчах плей-офф сделал две передачи. 

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