«Депортиво» – единственный претендент на форварда «Арсенала» Переса

Как сообщает AS, лондонский «Арсенал» принял решение расстаться с испанским нападающим Лукасом Пересом.

Согласно источнику, английский клуб установил ценник на его трансфер, однако, единственным претендентом на игрока является «Депортиво». Примечательно, что Перес перешел в стан «пушкарей» минувшим летом как раз из галисийского клуба.



Представитель примеры надеется, что руководство «Арсенала» снизит финансовые требования по трансферу Переса.



Ранее сообщалось, что испанец может перебраться в «ПСЖ».