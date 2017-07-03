«Депортиво» – единственный претендент на форварда «Арсенала» Переса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает AS, лондонский «Арсенал» принял решение расстаться с испанским нападающим Лукасом Пересом.
Согласно источнику, английский клуб установил ценник на его трансфер, однако, единственным претендентом на игрока является «Депортиво». Примечательно, что Перес перешел в стан «пушкарей» минувшим летом как раз из галисийского клуба.
Представитель примеры надеется, что руководство «Арсенала» снизит финансовые требования по трансферу Переса.
Ранее сообщалось, что испанец может перебраться в «ПСЖ».
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