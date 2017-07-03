Игроки СКА вышли из отпуска
Хоккеисты СКА
проходят медосмотр в Петербурге.
Армейцы будут проходить медицинский осмотр в течение трех
дней, начиная с 3 июля. 10 июля завершится отпуск у игроков, принимавших
участие в чемпионате мира. Первый сбор команда проведет в Петербурге с 11 по 27
июля.
Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21
августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия.
Напомним, СКА в сезоне-2016/17 выиграл Кубок Гагарина,
обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного
чемпионата.
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