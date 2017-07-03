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Игроки СКА вышли из отпуска

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Хоккеисты СКА проходят медосмотр в Петербурге.

Армейцы будут проходить медицинский осмотр в течение трех дней, начиная с 3 июля. 10 июля завершится отпуск у игроков, принимавших участие в чемпионате мира. Первый сбор команда проведет в Петербурге с 11 по 27 июля.  

Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия.

Напомним, СКА в сезоне-2016/17 выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.

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