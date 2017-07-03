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Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевке

Источник:  TSNКомментарии

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

– Я не хочу быть препятствием для его возвращения в НХЛ. Но и отдавать права на него по дешевке я не готов. Что касается вопросов о том, где Ковальчук хочет играть, в НХЛ или в КХЛ, и когда планирует принять окончательное решение, их лучше адресовать агенту, – приводит слова Шеро TSN.

Напомним, Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» с 2010 по 2013 год. В сезоне-2016/17 нападающий провел 78 матчей за СКА, набрал 87 (38+49) очков и стал обладателем Кубка Гагарина. Контракт Ковальчука с армейцами истек 30 апреля.

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