Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевке
Источник: TSNКомментарии
Генеральный
менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении
нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.
– Я не хочу быть препятствием для его возвращения в НХЛ. Но
и отдавать права на него по дешевке я не готов. Что касается вопросов о том,
где Ковальчук хочет играть, в НХЛ или в КХЛ, и когда планирует принять
окончательное решение, их лучше адресовать агенту, – приводит слова Шеро TSN.
Напомним, Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» с 2010 по 2013
год. В сезоне-2016/17 нападающий провел 78 матчей за СКА, набрал 87 (38+49)
очков и стал обладателем Кубка Гагарина. Контракт Ковальчука с армейцами истек
30 апреля.
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