Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевке

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

– Я не хочу быть препятствием для его возвращения в НХЛ. Но и отдавать права на него по дешевке я не готов. Что касается вопросов о том, где Ковальчук хочет играть, в НХЛ или в КХЛ, и когда планирует принять окончательное решение, их лучше адресовать агенту, – приводит слова Шеро TSN.

Напомним, Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» с 2010 по 2013 год. В сезоне-2016/17 нападающий провел 78 матчей за СКА, набрал 87 (38+49) очков и стал обладателем Кубка Гагарина. Контракт Ковальчука с армейцами истек 30 апреля.