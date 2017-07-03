Вандерсон: Пока не понял всех нюансов стиля игры «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон, ставший игроком российского клуба 26 июня, рассказал о своей адаптации в стане «быков».

«Для меня это очень хорошее начало в новой команде. В «Краснодаре», когда подписывали со мной контракт, наверняка ожидали, что я буду забивать голы. Я надеюсь своей игрой оправдывать эти ожидания. Для меня важно каждый раз черпать что-то новое из игры. Стараюсь перенимать у партнеров какой-то положительный опыт. Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры. Но кое-что уже получается, надеюсь сыгранность с каждым днем будет только улучшаться»

В минувшем сезоне игрок защищал цвета австрийского «Ред Булла». Игрок принял участие в 25-ти матчах, забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи, став чемпионом Австрии и обладателем Кубка страны.