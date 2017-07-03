Егоров сменил Николаева на посту руководителя Департамента судейства РФС

Как сообщает официальный сайт РФС, в Департаменте судейства и инспектирования произошли кадровые изменения.

Отмечается, что Алексей Николаев принял решение сосредоточиться на продолжении карьеры арбитра, в связи с чем покинул должность заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования. Данный пост занял Александр Егоров, который сезоне-2016/17, обслуживал матчи РФПЛ.

«После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав Департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал. Посоветовался с семьей и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно. Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки к второй части сезона 2016/17. Считаю, что уйти вовремя – это очень важный момент. Уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты. В то же время с большим желанием готов взяться за новый объем работы уже в другой роли», – заявил Егоров.