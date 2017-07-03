«СКА-Хабаровск» объявил о переходе украинского полузащитника Федотова
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», состав российского клуба пополнил полузащитник Виталий Федотов.
Пятым новичком армейцев стал Виталий Федотов.— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 3 июля 2017 г.
Добро пожаловать в команду, Виталий! #трансферыСКА pic.twitter.com/Zc1s3sEMyT
Отмечается, что новичок команды получил футбольное образование в системе донецкого «Шахтера». Также хавбек привлекался к официальным матчам сборной Украины U19, U21.
В УПЛ Федотов провел 101 матч, забил 7 голов, выступая за «Шахтер» (Донецк), «Ильичевец» (Мариуполь) и «Металлург» (Донецк).
В нашей стране Виталий защищал цвета тульского «Арсенала». Также сообщается, что в чемпионате России Федотов будет заявлен за хабаровскую команду как легионер.
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