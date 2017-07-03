«СКА-Хабаровск» объявил о переходе украинского полузащитника Федотова

Форвард «Саутгемптона» Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич» за 13,7 миллиона евро Нападающий «Саутгемптона» Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт клуба из графства Уэст-Мидленс.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Настасич перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.