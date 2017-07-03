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«СКА-Хабаровск» объявил о переходе украинского полузащитника Федотова

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», состав российского клуба пополнил полузащитник Виталий Федотов.

Отмечается, что новичок команды получил футбольное образование в системе донецкого «Шахтера». Также хавбек привлекался к официальным матчам сборной Украины U19, U21.

В УПЛ Федотов провел 101 матч, забил 7 голов, выступая за «Шахтер» (Донецк), «Ильичевец» (Мариуполь) и «Металлург» (Донецк). 

В нашей стране Виталий защищал цвета тульского «Арсенала». Также сообщается, что в чемпионате России Федотов будет заявлен за хабаровскую команду как легионер. 

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