Евгений Кетов: Марадона – обычный человек. Немножко повзрослел, поправился

Нападающий СКА Евгений Кетов рассказал о встрече с Диего Марадоной в «Хоккейном городе».

- Ожидали встретить Марадону в «Хоккейном городе»?

- Накануне вечером мне позвонили и сказали, что он, возможно, будет и можно посмотреть, как выглядит вживую - не только по телевизору, на каких-то плакатиках, карточках.

- Какие впечатления остались от встречи?

- Обычный человек, немножко повзрослел, поправился. Мне его не с кем сравнивать. Первый раз вживую видел. Обычный футболист, который закончил свою карьеру.

- Перспективный хоккеист?

- Пошутили так. Было приятно его увидеть на нашей базе.

- Пожелал выиграть Кубок Гагарина?

- Я с ним особо не общался. Успел сфотографироваться и все, - передает слова Кетова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Евгений Кетов: СКА постарается выиграть третий Кубок Гагарина

Напомним, Марадона приезжал в Россию по приглашению «Советского спорта». «Хоккейный город» – многофункциональный спортивный комплекс рядом с Ледовым дворцом в Петербурге. Комплекс служит тренировочной базой для команд системы СКА.

Игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия.



