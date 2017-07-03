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Денис Глушаков: Осадок от Кубка конфедераций? Уважающий себя спортсмен всегда хочет выигрывать

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Капитан московского «Спартака» и полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о прошедшем Кубке конфедераций, а также рассказал о своем отпуске, который провел вместе с одноклубником и партнером по сборной Дмитрием Комбаровым.

«Осадок от Кубка конфедераций? Уважающий себя спортсмен всегда хочет выигрывать. Другое дело, что не всегда это получается. Но жизнь продолжается, а значит, надо возвращаться в футбол. Что ж, на сборе будем поднимать друг другу настроение. Когда складывается нормальный коллектив, то люди в трудный момент всегда поддержат, всегда найдут для этого нужные слова.

В отпуске с Димой Комбаровым отправились в Сочи, где, естественно, купались и загорали. Ну, разумеется, вместе с семьями. И, конечно, заглянул в родное Миллерово, где провел традиционный турнир, который на этот раз посвятил Валерию Глушакову – замечательному человеку и футболисту.

Для меня первый матч сезона 7 июля с ФК «Славен Белупо». Вы ведь не думаете, что мы, отдыхая, напрочь забыли о предстоящих тренировках и контрольной встрече. К примеру, с Комбаровым бегали, ходили в тренажерный зал. Да и отпуск был сам по себе настолько коротким, что растерять спортивную форму даже при желании было невозможно. А у нас такого желания, понятное дело, не возникало. 

Мы с Димой не забывали о тех непростых испытаниях, которые ждут нас совсем скоро. Да и посмотрите на ребят – не видно ни щечек, ни живота! (Смеется.)», – цитирует Глушакова пресс-служба «Спартака».

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