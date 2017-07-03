Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась с 109-й на 110-ю строчку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Отмечается, что на счету представительницы РФ 310 очков. Напомним, в начале июня Мария объявила о пропуске всего травяного сезона из-за травмы, включая Уимблдон.
Добавим, что лучшая из россиянок Светлана Кузнецова из Санкт-Петербурга сохранила девятое место (2155).
Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре. В нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.
Чемпионская гонка WTA
Версия от 3 июля
1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 3757 очков
2 (1). Симона Халеп (Румыния) – 3590
3 (2). Элина Свитолина (Украина) – 3330
4 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 2976
5 (4). Елена Остапенко (Латвия) – 2932
6 (5). Кристина Младенович (Франция) – 2767
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 2675
8 (8). Винус Уильямс (США) – 2367
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 2155
...11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1697
12 (12). Елена Веснина (Россия) – 1655
...30 (29). Дарья Касаткина (Россия) – 953
...47 (46). Наталья Вихлянцева (Россия) – 731
...53 (52). Екатерина Макарова (Россия) – 669
...60 (67). Екатерина Александрова (Россия) – 573
...70 (77). Евгения Родина (Россия) – 528
...110 (109). Мария Шарапова (Россия) – 310