Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA

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Александрова и Родина поднялись на три позиции в рейтинге WTA Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Кузнецова проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в полуфинал на теннисном травяном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

Павлюченкова уступила Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла британке Хизер Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне.

Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в Истбурне Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович.

Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне Матч 1/8 финала турнира WTA в Истбурне (Великобритания) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Еленой Весниной завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1. 6:2 в пользу Возняцки.

Шарапова получит wild card на турнир в Торонто Российская теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа, сообщает пресс-служба соревнований.

Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в Истбурне Датчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.

Веснина пробилась в третий круг на турнире в Истбурне Российская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне.

Кузнецова обыграла Бартель на турнире в Истбурне Российская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.

Девушка дня. Светлана Кузнецова

Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истбурне Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.

Кузнецова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Шарапова сыграет в командном турнире World Team Tennis Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в двух матчах ежегодного командного турнира World Team Tennis.

Павлюченкова проиграла Гергес во втором круге турнира на Мальорке Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге турнира на испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Вихлянцева проиграла Джорджи в первом круге турнира в Бирмингеме Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила в первом круге турнира в Бирмингеме представительнице Италии Камиле Джорджи.

Павлюченкова вышла во второй круг турнира на Мальорке Россиянка Анастасия Павлюченкова одолела испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира на Мальорке.

Конта поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA, Вихлянцева – на 43-ю Сегодня на официальном сайте WTA была опубликована новая версия чемпионской гонки.

Вихлянцева поднялась на девять позиций в рейтинге WTA Как сообщает официальный сайт WTA, россиянка Наталья Вихлянцева благодаря выходу в финал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) поднялась на девять мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Мария Шарапова: Моя реабилитация идет быстро и по плану, готовлюсь к турнирам на харде Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о ходе своего восстановления после травмы и примерных сроках возвращения в WTA-тур.