Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA

Источник:  WTAКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась с 109-й на 110-ю строчку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Отмечается, что на счету представительницы РФ 310 очков. Напомним, в начале июня Мария объявила о пропуске всего травяного сезона из-за травмы, включая Уимблдон.

Добавим, что лучшая из россиянок Светлана Кузнецова из Санкт-Петербурга сохранила девятое место (2155).

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре. В нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA
Версия от 3 июля

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 3757 очков
2 (1). Симона Халеп (Румыния) – 3590
3 (2). Элина Свитолина (Украина) – 3330
4 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 2976
5 (4). Елена Остапенко (Латвия) – 2932
6 (5). Кристина Младенович (Франция) – 2767
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 2675
8 (8). Винус Уильямс (США) – 2367
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 2155
...11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1697
12 (12). Елена Веснина (Россия) – 1655
...30 (29). Дарья Касаткина (Россия) – 953
...47 (46). Наталья Вихлянцева (Россия) – 731
...53 (52). Екатерина Макарова (Россия) – 669
...60 (67). Екатерина Александрова (Россия) – 573
...70 (77). Евгения Родина (Россия) – 528
...110 (109). Мария Шарапова (Россия) – 310

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александрова и Родина поднялись на три позиции в рейтинге WTAЖенская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.Кузнецова проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в ИстбурнеРоссиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в полуфинал на теннисном травяном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.Павлюченкова уступила Уотсон в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла британке Хизер Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне.Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович.Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в ИстбурнеМатч 1/8 финала турнира WTA в Истбурне (Великобритания) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Еленой Весниной завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1. 6:2 в пользу Возняцки.Шарапова получит wild card на турнир в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа, сообщает пресс-служба соревнований.Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в ИстбурнеДатчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.Веснина пробилась в третий круг на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне.Кузнецова обыграла Бартель на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.Девушка дня. Светлана КузнецоваДевушка дня. Светлана КузнецоваПавлюченкова вышла в третий круг турнира в ИстбурнеРоссиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.Кузнецова поднялась на одну позицию в рейтинге WTAРоссиянка Светлана Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.Шарапова сыграет в командном турнире World Team TennisРоссийская теннисистка Мария Шарапова примет участие в двух матчах ежегодного командного турнира World Team Tennis.Павлюченкова проиграла Гергес во втором круге турнира на МальоркеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге турнира на испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Вихлянцева проиграла Джорджи в первом круге турнира в БирмингемеРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила в первом круге турнира в Бирмингеме представительнице Италии Камиле Джорджи.Павлюченкова вышла во второй круг турнира на МальоркеРоссиянка Анастасия Павлюченкова одолела испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира на Мальорке.Конта поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA, Вихлянцева – на 43-юСегодня на официальном сайте WTA была опубликована новая версия чемпионской гонки.Вихлянцева поднялась на девять позиций в рейтинге WTAКак сообщает официальный сайт WTA, россиянка Наталья Вихлянцева благодаря выходу в финал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) поднялась на девять мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации.Мария Шарапова: Моя реабилитация идет быстро и по плану, готовлюсь к турнирам на хардеЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о ходе своего восстановления после травмы и примерных сроках возвращения в WTA-тур.Вихлянцева уступила Контавейт в финале турнира в ХертогенбосхеРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила эстонке Анетт Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе.
Футбол
Егоров сменил Николаева на посту руководителя Департамента судейства РФС
Хоккей
Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевке
Хоккей
«Барыс» подписал пробный контракт с экс-нападающим «Спартака»
Хоккей
«Вашингтон» обменял Юханссона в «Нью-Джерси»
все новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
Наталья Вихлянцева
Наталья Вихлянцевавсе новости
Екатерина Александрова
Екатерина Александровавсе новости
Евгения Родина
Евгения Родинавсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости