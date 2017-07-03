Евгений Кетов: СКА постарается выиграть третий Кубок Гагарина
Нападающий СКА Евгений Кетов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.
- В межсезонье СКА покинули Шипачев и Дадонов.
- Я не генеральный менеджер. Покинули и покинули. Работа такая.
- Как думаете, у вас
будет возможность получать больше игрового времени?
- У меня не болит голова по этому поводу. Хочется самого главного - чтобы команда выигрывала. А сколько будет игрового времени - тут как все сложится.
- Выиграть третий Кубок
Гагарина будет сложнее, чем в два предыдущих раза?
- Не будем ничего загадывать. У нас есть задача, и мы будем двигаться в этом направлении. Получится или нет, но мы постараемся, - передает слова Кетова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия.
В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.