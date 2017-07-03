Егор Яковлев: Хочу, чтобы Ковальчук остался в СКА

Защитник СКА Егор Яковлев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

- Ушли Шипачев и Дадонов. Насколько СКА станет другой командой?

- Они были нашими лидерами. Ребята забивали много важных голов. Но придут честолюбивые дублеры (смеется). Шипачев с Дадоновым не сразу так начали играть. Дай бог, что появятся ребята, которые смогут их заменить.

- Непонятна ситуация по Ковальчуку. Надеетесь, что останется?

- Конечно, он наш лидер, играет весомую роль в раздевалке, в коллективе. Очень хотелось бы, чтобы Илья остался с нами.

- На сезон уже ставите цели?

- Не станем загадывать. Будем работать, стараться, а дальше будет видно.

- Состав на Олимпиаду будут набирать из КХЛ. Будет преимущество у игроков СКА?

- И да, и нет, но тренеры сборной нас будут видеть чаще. Думаю, у всех будут равные шансы. Все будут стараться, так что особого преимущества нет, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия.

В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.